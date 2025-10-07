Экономика
18:23, 7 октября 2025Экономика

Назван способ существенно сэкономить на ЖКУ

Депутат Разворотнева: Сэкономить на ЖКУ поможет энергосервисный контракт
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Существенно сэкономить на ЖКУ удастся с помощью заключения энергосервисного контракта. Способ, позволяющий меньше платить за «коммуналку», россиянам назвала заместитель председателя комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева в разговоре с «Парламентской газетой».

Депутат объяснила, что по причине несоблюдения теплового режима в дом может приходить больше тепла, чем нужно, либо межпанельные швы пропускают тепло, а в подвалах текут трубы, и все эти проблемы влекут за собой завышенные начисления. «Собственникам нужно мобилизоваться и проводить мероприятия по энергосбережению. Хороший способ — заключить энергосервисный контракт. Согласно договору, подрядная организация сама наладит систему тепло- и водоснабжения и, получив экономию, окупит свои затраты, после чего жители начнут платить меньше», — уточнила Разворотнева.

Помимо этого, парламентарий рекомендовала отслеживать тарифы на «коммуналку» и ежемесячно контролировать начисление платежей. При подозрениях на ошибку в квитанции она призвала жаловаться в Госжилинспекцию. В случае если переплата по вине управляющей компании либо ресурсоснабжающей организации подтвердится, собственнику положена компенсация, добавила она.

Ранее председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил, что тарифы на воду в некоторых регионах России выросли на 80 процентов.

