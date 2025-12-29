В Швейцарии усомнились в пользе нейтралитета

Командующий ВС Швейцарии Зюссли усомнился в роли нейтралитета в защите страны

Командующий Вооруженными силами (ВС) Швейцарии генерал-лейтенант Томас Зюссли усомнился в решающей роли нейтралитета в защите страны от возможных нападений. Его слова передает Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

В частности, генерал-лейтенант оспорил утверждения, что нейтралитет страны автоматически избавляет ее от риска нападения. По его словам, внеблоковый статус приносит пользу только тогда, когда его можно защитить оружием.

По словам Зюссли, Швейцария уже сталкивается с «кибератаками, дезинформацией и шпионажем». Он также заявил о якобы связи 80 жителей страны с российскими спецслужбами, но не привел доказательств.

Ранее Зюсли признался в неготовности армии страны защититься от возможного нападения.

