Влияние волны банкротств в США на мировую экономику оценили

Экономист Кульбака: Рост банкротств в США не скажется на мировой экономике

Рост корпоративных банкротств в США до рекордного за 15 лет значения не повлияет на мировую экономику, считает экономист, доцент РАНХиГС Николай Кульбака. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Судя по тому, что сейчас происходит в экономике США, там никаких особенно эксцессов нет. Вот это количество банкротств в принципе не отражает ничего, потому что темпы роста американской экономики достаточно высоки. У них есть проблемы, связанные с инфляцией и с ростом безработицы, но это очень небольшие проблемы», — сказал Кульбака.

Он добавил, что данные проблемы оказывают влияние только на рейтинг американского лидера Дональда Трампа, но мировая экономика этого не заметит.

Ранее S&P Global Market Intelligence сообщило о том, что с января по ноябрь 2025 года количество корпоративных банкротств в США выросло до максимального за 15 лет значения. Оказалось, что за 11 месяцев как минимум 717 компаний заявили о несостоятельности. За аналогичный период прошлого года этот показатель был на 14 процентов меньше. Главными причинами зафиксированной динамики оказались, с одной стороны, высокая инфляция, а с другой — немалые процентные ставки. Еще один негативный фактор — торговая политика американского лидера Дональда Трампа.