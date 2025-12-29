Ведущую экономику мира накрыла волна банкротств

S&P Global: Число корпоративных банкротств в США выросло до максимума

С января по ноябрь 2025 года количество корпоративных банкротств в США выросло до максимального за 15 лет значения. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на S&P Global Market Intelligence.

Оказалось, что за 11 месяцев как минимум 717 компаний заявили о несостоятельности. За аналогичный период прошлого года этот показатель был на 14 процентов меньше. Главными причинами зафиксированной динамики оказались, с одной стороны, высокая инфляция, а с другой — немалые процентные ставки. Еще один негативный фактор — торговая политика американского лидера Дональда Трампа.

Активнее прочих банкротились компании промышленного сегмента, которому власти США обещали поддержку. Однако именно данный сектор экономики особенно пострадал от скачка расходов на иностранное сырье и комплектующие. За 11 месяцев банкротами стали 110 промышленных компаний. Исчезло более 70 тысяч рабочих мест.

В начале декабря сообщалось, что Германии предстоит столкнуться с самым большим количеством корпоративных банкротств с 2014 года. Эксперты полагают, что и в 2026 году ситуация не изменится к лучшему. К концу 2025 года банкротами себя объявят 23,9 тысячи компаний. Это более чем на восемь процентов превысит показатель 2024 года.