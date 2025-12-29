Военкор Симонов: Блицкриг ВСУ в Купянске явно провалился

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске провалилось, потому что Киеву не удалось выбить российские войска из города. Об этом заявил в Telegram военный корреспондент Александр Симонов.

«Провал украинского блицкрига означает, что ввод элитных подразделений ВСУ и переброска подкреплений с других участков фронта себя не оправдали. Они были остановлены нашими бойцами и увязли в городских боях», — заявил военкор.

Он добавил, что при этом в городе все еще сохраняется сложная ситуация, и российские войска проводят операции по стабилизации оперативной обстановки.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ бросает резервы к Купянску. По его словам, Киев в боях за город теряет элитные подразделения нацгвардии и Главного управления разведки Минобороны Украины.