Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:29, 29 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский предрек исход референдума по выводу войск из Донбасса

Зеленский: Выход ВСУ из Донбасса не одобрят на референдуме, это большой риск
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Президент Украины Владимир Зеленский предрек исход референдума, на который вынесут предложение о выходе Вооруженных сил республики с территории Донбасса. В интервью Fox News украинский глава заявил, оно не получит одобрения.

«Это будет большим риском для Украины, неприемлемым для украинцев, и результаты референдума не будут положительными», — отметил Зеленский.

В то же время украинский лидер настаивает на том, чтобы в мирном плане были закреплены договоренности об урегулировании конфликта путем всенародного волеизъявления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слава богу, не дали им Tomahawk». Трамп в шоке от попытки ВСУ ударить по резиденции Путина. Что об этом говорят в России и мире

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    Зеленский предрек исход референдума по выводу войск из Донбасса

    В Крыму атаку ВСУ на резиденцию Путина назвали безумным актом терроризма

    Трамп раскрыл потери ВСУ

    Бывший финский депутат получил убежище в России

    Захарова заявила о желании США спасти «остатки Украины»

    Захарова объяснила значение атаки на резиденцию Путина для Трампа

    Захарова прокомментировала перемирие между Таиландом и Камбоджей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok