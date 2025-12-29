Женщина открыла подарок бойфренда и выгнала его из дома

Пользовательница Reddit с ником Traditional-Whole550 рассказала о конфликте со своим бойфрендом. По ее словам, им обоим по 50 лет, а в отношениях они уже полтора года.

Когда во время празднования Рождества пришла пора обмениваться подарками, она оставила его презент напоследок. Она рассчитывала открыть коробку при бойфренде, однако тот был увлечен разговором с другом, и она сделала это одна. Внутри ее действительно ждал сюрприз — это оказались шарф и шапочка, которые его мать, живущая в другой стране, подарила автору этим летом, а также стопка старых журналов, обнаруженные Traditional-Whole550 в мусорном ведре во время той же поездки.

«Я тогда не смогла уместить эти вещи в чемодан, когда возвращалась домой. Эта милая женщина хотела, чтобы я получила их обратно. Но мой парень подумал, что они могут послужить мне рождественским подарком от него... Мне кажется или что-то здесь не так?» — задалась вопросом автор.

Она добавила, что «никогда в жизни не чувствовала себя такой никчемной», но все же сумела не подать виду и дождаться ухода гостей. После этого она выгнала своего бойфренда из своего дома, даже не став утруждать себя объяснениями. Однако окончательного решения о расставании она пока не приняла.

