Девушка заглянула в сумочку сестры и выгнала ее из дома

Пользовательница Reddit с ником Silveryblue1234 рассказала, как окончательно испортила отношения с родной сестрой после нескольких лет вялотекущего конфликта. По словам автора, та годами воровала ее вещи.

«Мне 26 лет и я живу одна уже четыре года. Моя 23-летняя сестра иногда заходит в гости. Я стала замечать, что некоторые из моих вещей пропадают. Я ищу их часами, а потом, когда я спрашиваю ее, она признается что позаимствовала их, правда, не всегда. Я много раз говорила ей, как сильно мне это не нравится, и что она может брать все, что захочет, но только если будет об этом предупреждать», — написала автор.

Пару месяцев назад она навещала родителей и зашла в комнату сестры в поисках средства гигиены. Там она обнаружила «большую кучу» своей одежды, что сильно ее расстроило. Автор расплакалась и напомнила сестре о недопустимости воровства. Спустя месяц после этого диалога сестра устроилась на новую работу, находящуюся неподалеку от дома автора, и с тех пор практически безвылазно находится в ее квартире.

«Три дня назад я зашла к ней в комнату за лаком для волос и нашла в ее сумке два флакона своих духов. Одни из них мне подарила лучшая подруга на день рождения, и я почти не успела ими воспользоваться, флакон был пуст. Другие — мои же духи, я видела только крышечку, но флакон явно был сломан», — рассказала девушка.

Она сильно расстроилась и спросила у сестры, почему та не рассказала ей, что снова взяла без разрешения ее вещи. В ответ девушка сказала, что духи кончились, пока она ими пользовалась, поэтому она взяла флакон, чтобы наполнить его новыми. Поняв, что у сестры есть оправдание на любой случай жизни, автор выгнала ее из своей квартиры и отправила жить в дом родителей.

