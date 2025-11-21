Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:01, 21 ноября 2025Интернет и СМИ

Семья помогла родственнице ухаживать за ребенком и узнала страшную правду о нем

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Dusan Petkovic / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Lexianndry пожаловалась на драму, разыгравшуюся в ее семье. Она началась, когда сестра ее мужа усыновила малыша, забрав его у родившей подруги, не желавшей иметь детей.

Однако спустя 2,5 года у женщины диагностировали рассеянный склероз, и ее состояние начало стремительно ухудшаться. Тогда она попросила своего брата и его жену взять ребенка себе и заботиться о нем.

«Недавно она призналась, что мой муж — биологический отец этого ребенка. Она сказала, что он неоднократно спал с ее лучшей подругой и в последний раз сделал это прямо накануне нашей свадьбы, а ребенок — результат той измены. Мне стало очень дурно. Я поговорила с мужем, но он все отрицал, поэтому я попросила его сделать ДНК-тест. И тот подтвердил, что именно он биологический отец», — написала женщина.

Извинения своего супруга она принимать отказалась. Не согласилась автор и на психотерапию, на которой настаивали родственники ее мужа. Она переехала и всерьез подумывает о разводе.

Ранее другая пользовательница Reddit заподозрила мужа в измене после нелепой истории об изнасиловании. Тот рассказал ей, что во время визита в бар с коллегами во время одной из командировок упал на пол, а одна из девушек стянула с него штаны и попыталась сделать ему минет, параллельно нащупывая в кармане его бумажник.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. О чем говорится в мирном плане США по Украине?

    Самая красивая девушка России проиграла на конкурсе «Мисс Вселенная»

    Уничтожение техники ВСУ на Брянском и Белгородском направлениях попало на видео

    Росавиация объявила об ограничениях в еще одном аэропорту

    В Африке сильно заинтересовались водкой из России

    Жертву тигра нашли благодаря окровавленным шлепанцам

    Переспавшая с сотнями мужчин женщина захотела серьезных отношений и задалась вопросом

    Украинцев начали штрафовать из-за «газовых нарушений»

    Вагоны с углем сошли с рельсов в российском регионе

    На Украине назвали мирный план США проектом уничтожения Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости