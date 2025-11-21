Семья помогла родственнице ухаживать за ребенком и узнала страшную правду о нем

Пользовательница Reddit с ником Lexianndry пожаловалась на драму, разыгравшуюся в ее семье. Она началась, когда сестра ее мужа усыновила малыша, забрав его у родившей подруги, не желавшей иметь детей.

Однако спустя 2,5 года у женщины диагностировали рассеянный склероз, и ее состояние начало стремительно ухудшаться. Тогда она попросила своего брата и его жену взять ребенка себе и заботиться о нем.

«Недавно она призналась, что мой муж — биологический отец этого ребенка. Она сказала, что он неоднократно спал с ее лучшей подругой и в последний раз сделал это прямо накануне нашей свадьбы, а ребенок — результат той измены. Мне стало очень дурно. Я поговорила с мужем, но он все отрицал, поэтому я попросила его сделать ДНК-тест. И тот подтвердил, что именно он биологический отец», — написала женщина.

Извинения своего супруга она принимать отказалась. Не согласилась автор и на психотерапию, на которой настаивали родственники ее мужа. Она переехала и всерьез подумывает о разводе.

