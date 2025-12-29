Женщина увидела свою фотографию с рождественской вечеринки и похудела на 48 килограммов

Жительница Великобритании Джулия Сидвелл сбросила 48 килограммов за полтора года. Секретами похудения она поделилась с Daily Mail.

41-летняя женщина рассказала, что решилась похудеть, увидев неудачную фотографию с рождественской вечеринки. Она всегда страдала от проблем с лишним весом из-за синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), и они только усугубились с рождением двух детей. Долгое время Сидвелл старалась этого просто не замечать. Лишь после Рождества 2020 года она осознала весь масштаб проблемы — тогда она весила 108 килограммов.

Сидвелл привыкла питаться едой на вынос, заказывать пиццу и перекусывать чипсами. Она понимала, что не сможет похудеть, если не будет придерживаться дефицита калорий. Поэтому выбрала нестрогую диету. С апреля 2024 года она перестала есть жирные продукты, перешла на нежирное мясо, рыбу, овощи и фрукты.

Женщина не посещала спортзал, но каждый день проходила по 10 тысяч шагов. Это и помогло ей похудеть. Сейчас Сидвелл продолжает придерживаться здоровых привычек. По ее словам, она чувствует себя счастливее, чем когда-либо. Теперь она может долго играть с детьми и кататься с ними на аттракционах.

