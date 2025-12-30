Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 30 декабря 2025Ценности

60-летняя актриса взволновала фанатов фигурой в леопардовом бикини

Мария Винар

Фото: @elizabethhurley1

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли опубликовала фото в откровенном купальнике и взволновала фанатов. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя звезда фильма «Остина Пауэрса» предстала в бикини, которое состояло из частично оголяющего грудь бюстгальтера и плавок с низкой посадкой. Изделие также оказалось оформлено леопардовым принтом и золотистыми цепями вместо лямок.

В описании к посту знаменитость уточнила, что данный снимок был сделан во время ее первой фотосессии для американской версии журнала Vogue. По словам Херли, модный фотограф Стивен Майзель на съемке показал ей один лайфхак. «Необыкновенный Стивен Майзель научил меня, насколько жизненно важна подсветка для идеального пляжного кадра», — поделилась она своими воспоминаниями.

Поклонники, в свою очередь, подчеркнули, что этот лайфхак для этого фото прекрасно сработал. «Как она может быть такой элегантной и красивой?», «Великолепная фигура», «Как всегда шикарна», «Прекрасная женщина», «Богиня», — высказывались они.

Ранее Элизабет Херли поблагодарила модного фотографа Жиля Бенсимона за совместную работу откровенным снимком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вонючий киевский ублюдок». Действия Зеленского вызвали гнев Медведева и разозлили Трампа. Что случилось?

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Трамп рассказал о предложенной Ирану сделке

    Еще одна страна выразила солидарность с Россией после атаки на резиденцию Путина

    Названа стоимость покупки пенсионных баллов в 2026 году

    Трамп оценил возможность новых ударов по Ирану

    В Раде жестко высмеяли Зеленского за «план процветания Украины»

    Раскрыты неочевидные причины нарушения сна

    60-летняя актриса взволновала фанатов фигурой в леопардовом бикини

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok