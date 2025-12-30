60-летняя актриса взволновала фанатов фигурой в леопардовом бикини

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли опубликовала фото в откровенном купальнике и взволновала фанатов. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя звезда фильма «Остина Пауэрса» предстала в бикини, которое состояло из частично оголяющего грудь бюстгальтера и плавок с низкой посадкой. Изделие также оказалось оформлено леопардовым принтом и золотистыми цепями вместо лямок.

В описании к посту знаменитость уточнила, что данный снимок был сделан во время ее первой фотосессии для американской версии журнала Vogue. По словам Херли, модный фотограф Стивен Майзель на съемке показал ей один лайфхак. «Необыкновенный Стивен Майзель научил меня, насколько жизненно важна подсветка для идеального пляжного кадра», — поделилась она своими воспоминаниями.

Поклонники, в свою очередь, подчеркнули, что этот лайфхак для этого фото прекрасно сработал. «Как она может быть такой элегантной и красивой?», «Великолепная фигура», «Как всегда шикарна», «Прекрасная женщина», «Богиня», — высказывались они.

Ранее Элизабет Херли поблагодарила модного фотографа Жиля Бенсимона за совместную работу откровенным снимком.