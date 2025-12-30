Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
08:11, 30 декабря 2025Культура

Актриса Брижит Бардо изменила последнюю волю незадолго до смерти

Брижит Бардо изменила последнюю волю, тело похоронят на кладбище, а не в ее саду
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Radu Sigheti / Reuters

Французская актриса Брижит Бардо изменила последнюю волю незадолго до смерти, решив, что ее тело должно быть похоронено на кладбище, а не в саду собственной виллы у моря. Прощание со звездой состоится 7 января на морском кладбище курортного города Сен-Тропе на юге страны, передает радиостанция ici.

«Бардо в последние годы жизни часто говорила, что желала бы быть похороненной в своем саду. Однако по неизвестным причинам она изменила свою последнюю волю», — говорится в сообщении.

Церемония в церкви запланирована на 11.00 по местному времени. По желанию актрисы, она будет покоиться лицом к Средиземному морю, ее могила будет располагаться недалеко от захоронений французского композитора Эдди Барклая и кинорежиссера Роже Вадима.

Брижит Бардо не стало 28 декабря в возрасте 91 года. Причины смерти не разглашаются.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме призвали присвоить спецоперации на Украине новый статус

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Сексолог назвала идеальную частоту секса

    На Украине призвали лишить гражданских права влиять на выборы

    Ближневосточная страна ударила по Йемену из-за ссоры с союзником

    Россиян предупредили о штрафе за шумное празднование Нового года

    Стоимость порции оливье измерили в рабочих часах россиянина

    В Госдуме отреагировали на отказ Зеленского признать атаку на резиденцию Путина

    Перечислены самые подорожавшие товары в 2025 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok