03:16, 30 декабря 2025Мир

Экс-помощница Байдена предостерегла Трампа от огромной ошибки

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Craig Hudson / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп рискует столкнуться с «новым Вьетнамом» в случае объявления войны Венесуэле. Такое мнение высказала бывшая помощника его предшественника Джо Байдена Тара Рид в беседе с РИА Новости.

Она предупредила, что военная конфронтация с Венесуэлой станет «огромной ошибкой» и создаст риски для всего региона. «Это решение будет подобно втягиванию США в новый Вьетнам. (...) У Венесуэлы есть оружие, ресурсы, есть другие страны по соседству, по горло сытые американским колониализмом и империализмом», — отметила Рид.

Ранее стало известно, что США развернули значительные силы спецназа в странах Карибского бассейна в преддверии ожидаемого вторжения в Венесуэлу, после чего Трамп анонсировал наземную операцию по борьбе с наркокартелями в Латинской Америке.

