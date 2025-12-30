Экс-помощница Байдена предостерегла Трампа от огромной ошибки

Экс-помощница Байдена: Трамп совершит ошибку, если объявит войну Венесуэле

Президент США Дональд Трамп рискует столкнуться с «новым Вьетнамом» в случае объявления войны Венесуэле. Такое мнение высказала бывшая помощника его предшественника Джо Байдена Тара Рид в беседе с РИА Новости.

Она предупредила, что военная конфронтация с Венесуэлой станет «огромной ошибкой» и создаст риски для всего региона. «Это решение будет подобно втягиванию США в новый Вьетнам. (...) У Венесуэлы есть оружие, ресурсы, есть другие страны по соседству, по горло сытые американским колониализмом и империализмом», — отметила Рид.

Ранее стало известно, что США развернули значительные силы спецназа в странах Карибского бассейна в преддверии ожидаемого вторжения в Венесуэлу, после чего Трамп анонсировал наземную операцию по борьбе с наркокартелями в Латинской Америке.

