Путешествия
10:28, 30 декабря 2025Путешествия

Летевший в Самарканд самолет с пассажирами экстренно сел в другом городе из-за дебошира

Самолет Uzbekistan Airways вынужденно сел в Ургенче из-за пьяного дебошира
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Пассажирский самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Стамбула, Турция, в Самарканд, Узбекистан, экстренно сел в другом городе из-за дебошира на борту. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Уточняется, что инцидент произошел 29 декабря. Пьяный пассажир вел себя неадекватно по отношению к попутчикам и членам экипажа. В связи с этим борт вынужденно приземлился в Ургенче. Там нарушителя порядка передали сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее российский турист устроил дебош на борту самолета до Таиланда и получил арест на восемь суток вместо отпуска. Инцидент произошел на рейсе из Челябинска на остров Пхукет.

