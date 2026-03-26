Девочка спародировала Собчак на Московской неделе моды и развеселила пользователей сети

Юная российская певица и модель Кристина Кадетова спародировала ведущую Ксению Собчак на Московской неделе моды и развеселила пользователей сети. Пост появился на ее странице kris_kadetova в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

12-летняя девочка примерила образ, который ранее на данном мероприятии демонстрировала журналистка. Она предстала перед камерой в черном пальто и юбке с лентами. Также манекенщица уложила волосы в гладкий пучок и надела массивные круглые серьги.

При этом Кадетова повторила слова Собчак о связи простых людей с модой. «Народ к моде не имеет никакого отношения и иметь не будет», — заявила она.

Видео набрало 701 тысячу просмотров. Зрители высказались о нем в комментариях. «Такая маленькая, а уже Собчак», «Микро-Собчак», «Стопроцентная копия», — заявили юзеры, снабдив комментарии многочисленными эмодзи, обозначающими смех.

Ранее в марте откровенную позу Собчак на фото высмеяли в сети фразой «чем дурнее, тем моднее».