В России подготовили проект о прохождении военной службы по-новому

МЧС России подготовило проект указа президента о военной службе в рядах Федеральной противопожарной службы (ФПС). Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Авторами предлагается внести изменения в положение о министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Отмечается, что военную службу по контракту можно будет проходить в рядах формирований ФПС. В частности, служить предлагается в спасательных воинских формированиях и воинских формированиях Федеральной противопожарной службы.

В пояснительной записке к документу говорится, что проект указа разработан для установления правовых основ прохождения военными службы в ФПС.

