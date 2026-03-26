14:24, 26 марта 2026Россия

В России подготовили проект о прохождении военной службы по-новому

МЧС России подготовило проект указа президента о военной службе в рядах ФПС
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

МЧС России подготовило проект указа президента о военной службе в рядах Федеральной противопожарной службы (ФПС). Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Авторами предлагается внести изменения в положение о министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Отмечается, что военную службу по контракту можно будет проходить в рядах формирований ФПС. В частности, служить предлагается в спасательных воинских формированиях и воинских формированиях Федеральной противопожарной службы.

В пояснительной записке к документу говорится, что проект указа разработан для установления правовых основ прохождения военными службы в ФПС.

Ранее стало известно, что правительство России сократило срок уведомления об увольнении IT-сотрудников с отсрочкой от призыва.

    Последние новости

    Спецпредставитель Путина прокомментировал слова Зеленского по выводу войск из Донбасса

    Водителям рассказали о новой системе штрафов

    Последствия расширения семейной ипотеки на «вторичку» оценили

    В ЦБ раскритиковали возможность широкой раздачи денег

    Безосновательная проверка телефона стоила российским полицейским свободы

    Российский студент получил срок за участие в незаконной акции против блокировок интернета

    Путешественница назвала «привилегии некрасивых»

    Трамп отверг идею Нетаньяху по Ирану словами «какого черта»

    Президента Российского союза промышленников и предпринимателей переизбрали на новый срок

    Россиянин нашел ключи в цветочном горшке и похитил из квартиры миллионы

    Все новости
