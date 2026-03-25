20:07, 25 марта 2026Россия

В России сократили срок уведомления об увольнении некоторых граждан с отсрочкой от призыва

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Правительство России сократило срок уведомления об увольнении IT-сотрудников с отсрочкой от призыва. Об этом сообщает РИА Новости.

«В пункте 5 (постановления правительства РФ от 28 марта 2022 года № 490 — ред.) слова "в 2-недельный срок" заменить словами "в течение пяти календарных дней" со дня увольнения граждан», — говорится в акте кабмина.

11 ноября Минобороны России предложило сократить срок, в течение которого IT-компания обязана направить уведомление об увольнении работника, получившего отсрочку от армии.

До этого организациям на уведомление военкоматов давалось две недели. Ведомство тогда предложило сократить этот срок до пяти дней.

