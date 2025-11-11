Минобороны захотело быстрее узнавать об увольнении одной категории россиян с отсрочкой

МО предложило сократить срок уведомления об увольнении ряда граждан с работы

Минобороны России предложило сократить срок, в течение которого IT-компания обязана направить уведомление об увольнении работника, получившего отсрочку от армии. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

На данный момент организациям на уведомление военкоматов дается две недели. Ведомство предлагает сократить этот срок до пяти дней.

В проекте также говорится, что поправки затронут организацию и проведение призыва граждан на службу в армию в течение календарного года.

4 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве на срочную службу. Теперь медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проводиться в течение всего календарного года.