Хабиб Нурмагомедов отказался считать ММА подходящим спортом для женщин

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отказался считать смешанные единоборства (ММА) подходящим спортом для женщин. Об этом сообщает Sport24.

По словам россиянина, ММА — жесткий вид спорта даже для мужчин. «Для меня по-любому дикость, когда женщину бьют по лицу. Особенно если женщина — мама. У нее там пара детей. А она идет — и ей целый день бьют по лицу. Там, где я рос, я такого не видел», — добавил Нурмагомедов.

В 2023 году российская девушка-боец MMA Марина Мохнаткина рассказала, что в США к ней относятся не так, как на родине. «До сих пор в России живут в каком-то каменном веке, что место женщины видят на кухне и не воспринимают в этом виде спорта», — заявила она.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он выиграл все 29 поединков в карьере и завершил ее в 2020 году.