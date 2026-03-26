14:28, 26 марта 2026

Хабиб Нурмагомедов отказался считать ММА подходящим спортом для женщин
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отказался считать смешанные единоборства (ММА) подходящим спортом для женщин. Об этом сообщает Sport24.

По словам россиянина, ММА — жесткий вид спорта даже для мужчин. «Для меня по-любому дикость, когда женщину бьют по лицу. Особенно если женщина — мама. У нее там пара детей. А она идет — и ей целый день бьют по лицу. Там, где я рос, я такого не видел», — добавил Нурмагомедов.

В 2023 году российская девушка-боец MMA Марина Мохнаткина рассказала, что в США к ней относятся не так, как на родине. «До сих пор в России живут в каком-то каменном веке, что место женщины видят на кухне и не воспринимают в этом виде спорта», — заявила она.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он выиграл все 29 поединков в карьере и завершил ее в 2020 году.

