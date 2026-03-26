14:25, 26 марта 2026Экономика

В России ликвидируют один населенный пункт

В России ликвидируют поселок Центральная усадьба Бобровского лесничества
Александра Качан (Редактор)
Архивное фото

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Поселок Центральная усадьба Бобровского лесничества в Воронежской области ликвидируют в ближайшее время. Об этом пишет VORONEZH1.RU.

Населенный пункт является частью Хреновского сельского поселения. Поселок давно опустел. В 2000 году в нем проживали 20 жителей, в 2010-м — всего один, а с 2021 года там не осталось никого.

Отмечается, что это не первый населенный пункт в Бобровском районе, который решили упразднить за последний год. Осенью 2025-го исчез поселок Брагинского лесничества недалеко от Центральной усадьбы Бобровского лесничества.

Ранее стало известно, в каких российских регионах дешевле всего обойдется покупка квартиры в новостройке. В топ попали Ингушетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.

