14:25, 26 марта 2026

Разведка США перехватила план Украины по финансированию переизбрания Байдена

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jim Vondruska / Reuters

Американская разведка перехватила сообщения украинского правительства о плане по перенаправлению сотен миллионов долларов США на предвыборную кампанию экс-президента Джо Байдена в 2024 году. Об этом свидетельствует рассекреченный отчет, с которым ознакомилось издание Just the News.

Согласно документу, Киев совместно с неуказанными сотрудниками американского правительства через Агентство по международному развитию США (USAID), прекратившее работу в июле 2025 года, разработал схему, предусматривавшую выделение средств на инфраструктурный проект на Украине. Около 90 процентов этих денег планировалось направить Национальному комитету Демократической партии и предвыборному штабу Байдена. Украинские чиновники были уверены в первоначальном финансировании проекта, который позднее могли признать ненужным, но к тому моменту деньги было бы уже невозможно вернуть.

Директор национальной разведки Тулси Габбард, узнав о перехваченных записях, попросила USAID проверить, был ли заговор реализован и следует ли передать дело в ФБР. В команде Габбард не нашли доказательств того, что при администрации Байдена эти сообщения расследовались должным образом. Официальные лица подчеркнули, что данные перехваты не связаны с попытками России распространять дезинформацию.

В рассекреченном отчете также упоминаются два американских субподрядчика, через которых планировалось перевести средства, чтобы отследить их было сложно. Названия компаний содержатся в засекреченных исходных данных, но были удалены из опубликованной версии документа.

Раскрытие информации произошло в непростой для президента Украины Владимира Зеленского момент, когда он сотрудничает с посланниками действующего президента США Дональда Трампа над украинским мирным планом. Обвинения в коррупции в Киеве остаются повторяющейся темой — в конце ноября в отставку ушел глава офиса президента Андрей Ермак после обысков, проведенных Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

Ранее Зеленский отверг условие о выводе украинских войск из Донбасса для получения Киевом от США гарантий безопасности. Он заявил, что расположение Вооруженных сил Украины на этих территориях и так является частью гарантий безопасности.

    Последние новости

    Спецпредставитель Путина прокомментировал слова Зеленского по выводу войск из Донбасса

    Посредник между США и Ираном раскрыл детали переговоров

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера сожгла себе глаз

    Пашинян рассказал о гонке геноцидов

    Экстремальных погодных явлений в Москве станет больше

    Самый узкий дом в мире построили в Перу

    Российский министр заявил о готовности обсуждать введение налога на сверхприбыль

    Стало известно о планах ВСУ применить химоружие в Харьковской области

    Набиуллина назвала главный тормоз российской экономики

    Стало известно о долге в четыре миллиона рублей фирмы пропавшего в тайге Усольцева

    Все новости
