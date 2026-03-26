«Мы не должны обменивать эти гарантии безопасности на другие». Зеленский отверг требование вывести ВСУ из Донбасса. Что он сказал?

Президент Украины Владимир Зеленский отверг условие о выводе украинских войск из Донбасса для получения Киевом от США гарантий безопасности.

Он заявил, что расположение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этих территориях и так является частью гарантий безопасности.

«Мы не должны обменивать эти гарантии безопасности… на другие гарантии безопасности», — сказал Зеленский в интервью газете Le Monde.

До этого Зеленский заявил, что США требуют от Украины вывода войск с Донбасса для предоставления гарантий безопасности. «Американцы готовы окончательно утвердить эти гарантии [безопасности] на высоком уровне, как только Украина будет готова покинуть Донбасс», — сообщал он.

Глава Украины также выразил мнение, что ситуация на Ближнем Востоке оказывает влияние на американского лидера Дональда Трампа и на его дальнейшие шаги. Президент США по-прежнему выбирает стратегию оказания большего давления на Украину, посетовал Зеленский.

В Конгрессе США призвали Зеленского заключить сделку с Россией

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна ранее призвала Владимира Зеленского заключить сделку с Россией. «Пора заключать мирную сделку», — обратилась к украинскому лидеру конгрессвумен.

Луна прокомментировала заявление Зеленского, согласно которому США предложили зафиксировать гарантии безопасности Киеву при условии, что Украина согласится вывести войска с Донбасса.

До этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема также заявлял: Зеленскому необходимо осознать, что для урегулирования конфликта ему нужно пойти на уступки России. «Встреча президента [США Дональда] Трампа и Зеленского не состоится. Причина в том, что Зеленский хочет продолжать настаивать только на своем видении прекращения конфликта, но ему необходимо понять, что для достижения любой сделки он должен пойти на уступки России. Он настаивает на оказании давления [на Россию], хотя не в состоянии это сделать», — отметил политик.

Кроме того, Мема указал на то, что участие Украины в Североатлантическом альянсе теряет смысл, поскольку «НАТО распадается, а США выражают намерение покинуть блок».

В Киеве указали на безвыходное положение Зеленского после слов о Донбассе

В свою очередь экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что у Зеленского нет другого выбора, кроме как пойти на уступки в рамках соглашения с Россией.

«Зеленский сам может принимать решения? Нет, не может, ему вот США сказали, что нужно отдать России ради сделки, а ему приходится признать это, прикрываясь сказками о гарантиях безопасности», — подчеркнул экс-советник.

Как утверждает Соскин, заявление украинского лидера сигнализирует о безвыходном положении Киева, напрямую связанное с давлением Вашингтона. «Выбора ему не оставили», — констатировал эксперт.

Россия неоднократно заявляла о своей готовности к мирным переговорам

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского конфликта. Так, в ноябре 2025 года президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ готова к мирным переговорам и решению проблем на Украине мирным путем.

По словам главы государства, динамика СВО ведет к достижению целей вооруженным путем.

«Но мы готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем, однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы», — пояснил он.

Президент России пояснил, что Москва готова проявить некоторую гибкость, о чем говорилось во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

26 марта 2026 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утверждения о том, что урегулирование украинского конфликта было близко в феврале, является ложным. «Нет, это абсолютно ложные измышления, не соответствующие действительности», — заявил пресс-секретарь.

Он добавил, что основные и критические вопросы России по Украине до сих пор не были согласованы.