12:47, 26 марта 2026

Песков опроверг информацию о готовом мирном соглашении по Украине

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Утверждения о том, что урегулирование украинского конфликта было близко в феврале, является ложным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, это абсолютно ложные измышления, не соответствующие действительности», — заявил пресс-секретарь.

Он добавил, что основные и критические вопросы России по Украине до сих пор не были согласованы.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отказался выводить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территорий Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США.

