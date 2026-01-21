Мема: Зеленскому необходимо понять, что он должен пойти на уступки России

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо осознать, что для урегулирования конфликта ему нужно пойти на уступки России. Такое мнение выразил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети Х.

«Встреча президента [США Дональда] Трампа и Зеленского не состоится. Причина в том, что Зеленский хочет продолжать настаивать только на своем видении прекращения конфликта, но ему необходимо понять, что для достижения любой сделки он должен пойти на уступки России. Он настаивает на оказании давления [на Россию], хотя не в состоянии это сделать», — отметил политик.

Кроме того, Мема указал на то, что участие Украины в Североатлантическом альянсе теряет смысл, поскольку «НАТО распадается, а США выражают намерение покинуть блок». Также он назвал «полной чушью» сообщения о том, что Киев и Европейский союз могут создать военный союз без участия Вашингтона.

19 января журнал Politico сообщил, что в Евросоюзе обсуждают создание нового военного альянса без США, в который будет входить Украина.