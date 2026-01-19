Реклама

В ЕС задумались о создании военного альянса с Украиной без США

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Marko Djurica / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) обсуждают создание нового военного альянса без США, в который будет входить Украина. Об этом пишет Politico.

«Коалиция желающих изначально занималась вопросами Украины. Но она создала очень тесные связи между некоторыми ключевыми людьми в столицах. Они укрепляли доверие и способность к сотрудничеству. Они знают друг друга по именам, и им легко связаться и отправить сообщения», — заявил неназванный дипломат.

Этот формат потенциально может стать основой для нового альянса, учитывая политику США в отношении НАТО и Европы, пишет издание.

«Если включить в расчет военную мощь Украины, а также мощь Франции, Германии, Польши и Великобритании, потенциальная вооруженная сила коалиции желающих окажется огромной и будет включать как ядерные, так и неядерные государства», — говорится в материале.

Ранее бывший майор бундесвера Флориан Пфафф заявил о готовности президента США Дональда Трампа получить Гренландию даже ценой конца НАТО, поскольку, по его словам, тот не считает прекращение существования альянса чем-то страшным.

