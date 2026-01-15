В Германии спрогнозировали «конец НАТО» из-за Трампа и Гренландии

Экс-майор бундесвера Пфафф: Трамп готов получить Гренландию ценой конца НАТО

Президент США Дональд Трамп готов получить Гренландию даже ценой конца НАТО, так как он не считает прекращение существования альянса чем-то страшным. Об этом в интервью RT заявил бывший майор бундесвера Флориан Пфафф.

«К сожалению, Трамп заявил, что готов пойти на это. Похоже, он готов заполучить Гренландию любой ценой», — сказал он.

По мнению бывшего немецкого офицера, американский лидер все равно не станет аннексировать остров, поскольку такое развитие событий может стать для США катастрофой. Пфафф уверен, что против Вашингтона в таком случае выступили бы не только европейцы, но и весь остальной мир.

Ранее Трамп не смог ответить на вопрос, важнее ли ему сохранить НАТО или получить контроль над Гренландией. «Он дал понять, что трансатлантический альянс по сути является бесполезным без США в его основе», — написала газета The New York Times.