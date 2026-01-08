Реклама

Трамп затруднился выбрать между НАТО и Гренландией

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп не ответил прямо на вопрос, важнее ли ему сохранить НАТО или получить контроль над Гренландией. Это произошло в интервью газете The New York Times.

Известно, когда Трампу задали прямой вопрос, что для него важнее, он затруднился выбрать между НАТО и Гренландией, признав, что это может быть выбор. «Он дал понять, что трансатлантический альянс по сути является бесполезным без Соединенных Штатов в его основе», — написала NYT.

4 января Трамп заявил, что Гренландия необходима Соединенным Штатам. Он объяснил это тем, что остров окружен российскими и китайскими кораблями, потому он необходим США для обороны.

