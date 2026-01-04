Трамп заявил о необходимости контроля над Гренландией

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Гренландия «совершенно необходима» для Соединенных Штатов. Заявление прозвучало в интервью The Atlantic.

«Она окружена российскими и китайскими кораблями — нам она нужна для обороны», — отметил глава Белого дома.

До этого назначенный Дональдом Трампом спецпосланник в Гренландии и также губернатор Луизианы Джефф Лэндри заверил, что США не планируют «завоевание» острова.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп одержим идеей получить Гренландию из-за ее значения для обороны США и стратегического расположения между Северной Атлантикой и Арктикой.