Мир
21:16, 4 января 2026Мир

Трамп заявил о необходимости контроля над Гренландией

Трамп: Гренландия нам совершенно необходима, она нужна для обороны
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: IMAGO / Nicole Combea / Pool via C / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Гренландия «совершенно необходима» для Соединенных Штатов. Заявление прозвучало в интервью The Atlantic.

«Она окружена российскими и китайскими кораблями — нам она нужна для обороны», — отметил глава Белого дома.

До этого назначенный Дональдом Трампом спецпосланник в Гренландии и также губернатор Луизианы Джефф Лэндри заверил, что США не планируют «завоевание» острова.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп одержим идеей получить Гренландию из-за ее значения для обороны США и стратегического расположения между Северной Атлантикой и Арктикой.

