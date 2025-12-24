В США заверили в отсутствии у Трампа планов завоевать Гренландию

Спецпосланник Трампа Лэндри: США не планируют завоевание Гренландии

Назначенный президентом США Дональдом Трампом спецпосланник в Гренландии и также губернатор Луизианы Джефф Лэндри уверяет, что США не планируют «завоевание» острова, передает Associated Press.

В своих первых комментариях после назначения политик заявил, что администрация Трампа не собирается «пытаться кого-то завоевать» или «отобрать чью-либо страну».

«Думаю, наши дискуссии должны быть с людьми в Гренландии (…) – к чему они стремятся, каких им возможностей не предоставили, почему они не получили защиты, которой заслуживают», — сказал спецпосланник.

Как стало известно ранее, Трамп после длительной паузы по этой теме снова заговорил об интересе к Гренландии и объявил о назначении спецпосланника.

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен разозлился из-за слов Лэндри о планах на присоединение арктического острова к США. Дипломат также обвинил Вашингтон в эскалации ситуации и призвал учитывать мнение жителей самого острова.

