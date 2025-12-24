Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:22, 24 декабря 2025Мир

В США заверили в отсутствии у Трампа планов завоевать Гренландию

Спецпосланник Трампа Лэндри: США не планируют завоевание Гренландии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Назначенный президентом США Дональдом Трампом спецпосланник в Гренландии и также губернатор Луизианы Джефф Лэндри уверяет, что США не планируют «завоевание» острова, передает Associated Press.

В своих первых комментариях после назначения политик заявил, что администрация Трампа не собирается «пытаться кого-то завоевать» или «отобрать чью-либо страну».

«Думаю, наши дискуссии должны быть с людьми в Гренландии (…) – к чему они стремятся, каких им возможностей не предоставили, почему они не получили защиты, которой заслуживают», — сказал спецпосланник.

Как стало известно ранее, Трамп после длительной паузы по этой теме снова заговорил об интересе к Гренландии и объявил о назначении спецпосланника.

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен разозлился из-за слов Лэндри о планах на присоединение арктического острова к США. Дипломат также обвинил Вашингтон в эскалации ситуации и призвал учитывать мнение жителей самого острова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для Украины нет выбора». В США предложили компромиссный вариант решения территориального спора на Украине

    Найдена аномалия курса рубля

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Зеленский в рождественском обращении пожелал смерти одному человеку

    Во Франции задержали посла Польши

    В США заверили в отсутствии у Трампа планов завоевать Гренландию

    Украинцы высказались о причастности Зеленского к коррупционной схеме

    Умер актер из сериала «Друзья»

    Японцы решили отомстить разбушевавшимся медведям и стали их есть

    В Госдуме высказались о будущем VPN в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok