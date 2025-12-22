Глава МИД Дании разозлился из-за слов спецпосланника Трампа

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен разозлился из-за слов спецпосланника президента США Дональда Трампа по Гренландии, указав, что он вызовет американского посла для дальнейших разъяснений. Об этом сообщает газета The Times.
В частности, губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри, назначенный 22 декабря Дональдом Трампом спецпосланником по Гренландии, заявил о планах на присоединение арктического острова к США. Это вызвало возмущение в Копенгагене.
«Я крайне возмущен новостью о том, что был назначен спецпосланник, и я особенно возмущен и нахожу абсолютно неприемлемым то, как он сейчас высказывается», — приводит издание слова главы внешнеполитического ведомства Дании. Расмуссен также обвинил Вашингтон в эскалации ситуации и призвал учитывать мнение жителей самого острова.
Ранее Лэндри заявил, что постарается присоединить ее к Соединенным Штатам. По его словам, появившиеся обязанности никак не повлияют на его работу на посту губернатора Луизианы.