Глава МИД Дании разозлился из-за слов спецпосланника Трампа

Мир
15:11, 22 декабря 2025Мир

Глава МИД Расмуссен разозлился из-за слов спецпосланника Трампа по Гренландии
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Ларс Лекке Расмуссен

Ларс Лекке Расмуссен. Фото: Tom Little / Reuters

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен разозлился из-за слов спецпосланника президента США Дональда Трампа по Гренландии, указав, что он вызовет американского посла для дальнейших разъяснений. Об этом сообщает газета The Times.

В частности, губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри, назначенный 22 декабря Дональдом Трампом спецпосланником по Гренландии, заявил о планах на присоединение арктического острова к США. Это вызвало возмущение в Копенгагене.

«Я крайне возмущен новостью о том, что был назначен спецпосланник, и я особенно возмущен и нахожу абсолютно неприемлемым то, как он сейчас высказывается», — приводит издание слова главы внешнеполитического ведомства Дании. Расмуссен также обвинил Вашингтон в эскалации ситуации и призвал учитывать мнение жителей самого острова.

Ранее Лэндри заявил, что постарается присоединить ее к Соединенным Штатам. По его словам, появившиеся обязанности никак не повлияют на его работу на посту губернатора Луизианы.

