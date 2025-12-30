На Украине появилась рабская схема уклонения от мобилизации

Страна.ua: Украинцы готовы на рабство, чтобы не встречаться с сотрудниками ТЦК

Украинцы соглашаются на фактическое рабство, чтобы избежать встречи с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и не идти в армию. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«В украинских соцсетях появились посты о схемах, по которым уклонисты (...) скрываются от ТЦК на частных предприятиях (...) – владельцы фирм обеспечивают мужчин постоянным жильем и питанием и минимальной зарплатой, держа фактически их на положении рабов», — пишет издание.

Как отмечает издание, избегающие мобилизации или дезертиры самостоятельно договариваются с владельцами частных предприятий на подобные условия. В некоторых случаях, как указывается, предприниматели договариваются с представителями военкомов о неприкосновенности своих сотрудников.

Ранее на Украине территориальные центры комплектования захотели открывать в сельских населенных пунктах. В обосновании к законопроекту говорится, что сейчас сельские жители закреплены за районными ТЦК, открытие сельских центров комплектования поможет их разгрузить и увеличить эффективность их работы.