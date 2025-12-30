Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:52, 30 декабря 2025Бывший СССР

На Украине появилась рабская схема уклонения от мобилизации

Страна.ua: Украинцы готовы на рабство, чтобы не встречаться с сотрудниками ТЦК
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинцы соглашаются на фактическое рабство, чтобы избежать встречи с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и не идти в армию. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«В украинских соцсетях появились посты о схемах, по которым уклонисты (...) скрываются от ТЦК на частных предприятиях (...) – владельцы фирм обеспечивают мужчин постоянным жильем и питанием и минимальной зарплатой, держа фактически их на положении рабов», — пишет издание.

Как отмечает издание, избегающие мобилизации или дезертиры самостоятельно договариваются с владельцами частных предприятий на подобные условия. В некоторых случаях, как указывается, предприниматели договариваются с представителями военкомов о неприкосновенности своих сотрудников.

Ранее на Украине территориальные центры комплектования захотели открывать в сельских населенных пунктах. В обосновании к законопроекту говорится, что сейчас сельские жители закреплены за районными ТЦК, открытие сельских центров комплектования поможет их разгрузить и увеличить эффективность их работы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о размещении на Украине войск США

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    В российской школе обвалился потолок

    На Западе раскрыли последствия атаки на резиденцию Путина

    В России подсчитали выловленную в 2025 году рыбу

    Известная модель в кожаном ремне вместо топа прогулялась по заснеженной улице

    Минкульт проведет «Русские сезоны» в Таиланде

    Три летевших на Москву дрона сбиты меньше чем за час

    Влияние текстов песен на поведение людей удивило ученых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok