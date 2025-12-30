Находящегося в тюрьме звезду шоу обвинили в расправе над сокамерником

Телезвезду Чеда Оллинджера обвинили в расправе над сокамерником

Звезду американского шоу «Тайна ранчо "Слепая лягушка"» (Mystery at Blind Frog Ranch) на канале Discovery Чеда Оллинджера, находящегося в тюрьме за неуважение к суду, обвинили в расправе над сокамерником. Об этом сообщает издание People.

По предварительным данным, между Оллинджером и его сокамерником произошел словесный конфликт, который перерос в драку. От полученных травм оппонент телезвезды потерял сознание. Сотрудники тюрьмы вызвали медиков и начали оказывать первую помощь пострадавшему, но спасти его не удалось. В результате Оллинджеру предъявили обвинение в убийстве.

Отмечается, что в ноябре 2024 года звезду шоу «Тайна ранчо "Слепая лягушка"» взяли под стражу после того, как он на мотоцикле проехал на красный свет перед полицейскими и попытался скрыться, когда офицеры бросились за ним в погоню. Тогда его обвинили в уклонении от задержания. Сначала Оллинджера поместили в тюрьму, но позднее его освободили под залог. В феврале 2025 года его арестовали за вождение автомобиля с недействительными правами и превышение скорости. Оллинджер находился в тюрьме с октября по обвинению в неуважении к суду.

Премьера шоу «Тайна ранчо "Слепая лягушка"» состоялась на Discovery в 2021 году. В эфире Оллинджер и его отец искали ценные и необычные вещи на территории их ранчо в штате Юта.

Ранее стало известно об аресте звезды реалити-шоу «Спросите Крисли» (Chrisley Knows Best) Кайла Крисли. Уточнялось, что его задержали за домашнее насилие и хулиганство.

