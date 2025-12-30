Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:51, 30 декабря 2025Россия

Оставшимся без света из-за аварии жителям Подмосковья начали подавать электроэнергию

Минэнерго: Все соцобъекты в Раменском подключены к энергоснабжению после аварии

Фото: Pixabay

Оставшимся без света из-за аварии жителям подмосковного Раменского начали подавать электроэнергию, уже подключены все соцобъекты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство энергетики Московской области.

Электроснабжение по постоянной схеме будет подключаться с 22:30, ведется запуск электроэнергии в жилые дома.

Вечером 30 декабря в Подмосковье более ста тысяч жителей остались без света из-за аварии. Аварийное отключение электричества затронуло район Северки в Раменском. По предварительным данным, причиной стало возгорание электротехнической шины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о встрече с Путиным

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Во Франции рассказали о проблемах из-за кредита Киеву

    Стало известно о массированной атаке ВСУ на Херсонскую область

    Организатора концерта «Ленинграда» оштрафовали за мат

    Обвинившую Виктора Логинова в насилии Марию Гуськову заподозрили во лжи

    Оставшимся без света из-за аварии жителям Подмосковья начали подавать электроэнергию

    Зеленский назвал способ содержать ВСУ численностью 800 тысяч человек

    В России оценили «новый скетч от клоуна Зеленского»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok