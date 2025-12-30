Оставшимся без света из-за аварии жителям Подмосковья начали подавать электроэнергию

Минэнерго: Все соцобъекты в Раменском подключены к энергоснабжению после аварии

Оставшимся без света из-за аварии жителям подмосковного Раменского начали подавать электроэнергию, уже подключены все соцобъекты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство энергетики Московской области.

Электроснабжение по постоянной схеме будет подключаться с 22:30, ведется запуск электроэнергии в жилые дома.

Вечером 30 декабря в Подмосковье более ста тысяч жителей остались без света из-за аварии. Аварийное отключение электричества затронуло район Северки в Раменском. По предварительным данным, причиной стало возгорание электротехнической шины.