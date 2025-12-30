Реклама

Экономика
21:17, 30 декабря 2025Экономика

Сотня тысяч жителей Подмосковья остались без света

SHOT: Более ста тысяч жителей Подмосковья остались без света из-за аварии
Александра Качан (Редактор)

Фото: Yevhen Prozhyrko / Shutterstock / Fotodom

В Подмосковье более ста тысяч жителей остались без света из-за аварии. Об инциденте стало известно Telegram-каналу SHOT.

Аварийное отключение электричества затронуло район Северки в Раменском. По предварительным данным, причиной стало возгорание электротехнической шины. В результате десятки зданий лишились света, кроме того, на улицах не работают светофоры и фонари.

В администрации округа заявили, что восстановительные работы уже начались и завершатся в течение двух часов.

Ранее сообщалось, что вся территория Абхазии осталась без света из-за аварии на высоковольтных линиях. Электричество отсутствовало в течение нескольких часов.

