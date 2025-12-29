Абхазия осталась без света из-за аварии

Вся Абхазия оказалась обесточена из-за аварии на высоковольтных линиях

Вся территория Абхазии осталась без света. Об этом уведомили в Минэнерго республики.

Абхазия оказалась полностью обесточена из-за аварии на высоковольтных линиях «Шешелети-1», «Шешелети-2» и «Ачгуара». Из-за повреждения линий электропередачи электричество в республике отсутствовало в течение нескольких часов. Первые отключения коснулись сел Шицкуара и Нижняя Эшера, правда, электроснабжение там прервалось из-за снегопада.

Сильный снегопад вызвал коллапс и на железных дорогах. Так, из-за сбоя в контактной сети электропоезд «Диоскурия» маршрутом от Имеретинского курорта до Сухума прибыл с опозданием более чем на три часа. Задержался в пути и поезд Москва — Сухум: деревья под тяжестью снега повалились на контактную сеть. Пассажиров пересадили на автомобили.

Ранее из-за снегопада парализовало движение автотранспорта в Крыму. Ненастье застало врасплох водителей, не сменивших летнюю резину. Трассу Симферополь — Бахчисарай — Севастополь пришлось перекрыть, в Ялте перестал работать общественный транспорт. Без света остались около 17 тысяч человек.