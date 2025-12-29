В Крыму произошел снежный коллапс

Дороги в Крыму парализовало из-за снега

Автомобильные дороги в Крыму оказались парализованы из-за снежного коллапса. На полуострове разом выпала месячная норма осадков, сообщает Telegram-канал Mash.

Затор на дорогах произошел из-за летней резины на машинах. В Ялте была приостановлена работа общественного транспорта, автодорога Симферополь — Бахчисарай — Севастополь сейчас перекрыта. Кроме того, в трех районах Крыма отключили электричество. Без света остались около 17 тысяч человек.

За час на полуострове выпало 50 миллиметров снега. Только в Севастополе уборкой занимаются более 70 единиц техники.

Ранее стало известно, что в ночь на 29 декабря на Сочи обрушился ураганный ветер. Непогода повредила линии электропередачи в нескольких районах.