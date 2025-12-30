Отец спас 15-летнюю дочь от насильника при помощи смартфона

В США отец спас 15-летнюю дочь от похитившего ее насильника

В США мужчина из штата Техас сумел спасти дочь от похитившего ее вооруженного насильника. Об этом пишет People.

Инцидент произошел 25 декабря в населенном пункте Портер, штат Техас. 15-летняя школьница вышла из дома выгулять собаку и не вернулась. Ее отец воспользовался функцией родительского контроля на смартфоне. Он обнаружил, что девушка находится в лесистой местности примерно в трех километрах от дома.

На месте мужчина обнаружил пикап, в котором находилась его дочь и собака. Кроме того, в автомобиле находился полураздетый молодой человек. Американец вывел дочь из машины и вызвал полицию. Похитителем оказался 23-летний Джованни Росалес Эспиноза. В ходе следствия выяснилось, что похититель заставил девушку сесть в машину, угрожая ножом. Его обвинили в похищении и развращении малолетних.

Родные школьницы заявили, что она не пострадала. В семье также отметили, что никто из них не знал Эспинозу.

Ранее в США отец спас 11-летнюю дочь от затащившего ее в кусты насильника. Девочка попала в больницу из-за полученных травм, а преступника арестовали.