Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:15, 30 декабря 2025Из жизни

Отец спас 15-летнюю дочь от насильника при помощи смартфона

В США отец спас 15-летнюю дочь от похитившего ее насильника
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Montgomery County Sheriff's Office

В США мужчина из штата Техас сумел спасти дочь от похитившего ее вооруженного насильника. Об этом пишет People.

Инцидент произошел 25 декабря в населенном пункте Портер, штат Техас. 15-летняя школьница вышла из дома выгулять собаку и не вернулась. Ее отец воспользовался функцией родительского контроля на смартфоне. Он обнаружил, что девушка находится в лесистой местности примерно в трех километрах от дома.

На месте мужчина обнаружил пикап, в котором находилась его дочь и собака. Кроме того, в автомобиле находился полураздетый молодой человек. Американец вывел дочь из машины и вызвал полицию. Похитителем оказался 23-летний Джованни Росалес Эспиноза. В ходе следствия выяснилось, что похититель заставил девушку сесть в машину, угрожая ножом. Его обвинили в похищении и развращении малолетних.

Материалы по теме:
Убийство по-канадски. В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Убийство по-канадски.В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
22 мая 2021
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021

Родные школьницы заявили, что она не пострадала. В семье также отметили, что никто из них не знал Эспинозу.

Ранее в США отец спас 11-летнюю дочь от затащившего ее в кусты насильника. Девочка попала в больницу из-за полученных травм, а преступника арестовали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Некоторых россиян начали разворачивать на границе с Грузией. Все они родились в новых регионах России

    «Экономическое чудо» России оказалось недостижимым

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Кошка вернулась домой перед Рождеством спустя пять лет после исчезновения

    Аргентинскому футболисту парализовало половину лица

    Автопроизводители из Китая могут опередить по продажам компании из Японии

    Акции производителя Labubu рухнули из-за падения спроса на игрушки

    Доллару предсказали самое резкое падение

    Оценена вероятность скорой войны России и Европы

    Врач назвал способ уменьшить одно проявление похмелья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok