12:27, 30 декабря 2025Спорт

Оценены шансы Неймара сыграть на чемпионате мира-2026

Букмекеры оценили вероятность участия Неймара в ЧМ-2026 коэффициентом 2,00
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Букмекеры оценили шансы нападающего Неймара сыграть на чемпионате мира 2026 года по футболу в составе сборной Бразилии. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Аналитики оценили вероятность участия Неймара в ЧМ-2026 коэффициентом 2,00, считая это более вероятным, чем выход сборной Бразилии в финал — 4,30. Сам Неймар пообещал забить мяч в финале турнира.

Неймар не играл за сборную Бразилии с 2023 года. В октябре он был вызван в команду, но не попал в заявку из-за травмы. Под вопросом участие футболиста и ноябрьских матчах.

Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. В 128 матчах он забил 79 мячей. Форвард также стал олимпийским чемпионом и победителем Кубка конфедераций.

