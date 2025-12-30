Реклама

06:54, 30 декабря 2025Мир

Первая женщина премьер-министр Бангладеш ушла из жизни сразу после утренней молитвы

Бывший премьер-министр Бангладеш Халеда Зия умерла сразу после утренней молитвы
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Andrew Biraj / Reuters

Бывший премьер-министр Бангладеш и председатель партии Bangladesh Nationalist Party (BNP) Халеда Зиа умерла 30 декабря сразу после утренней молитвы. Об этом сообщили на странице партии в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Халеда Зиа скончалась около 6:00 утра (03:00 по московскому времени — прим. «Ленты.ру»), сразу после утренней молитвы Фаджр. <...> Мы молимся за упокой ее души и просим всех помолиться за ее усопшую душу», — говорится в сообщении.

Халеда Зиа была первой женщиной на посту премьер-министра Бангладеш (в 1991-1996, 2001-2006 годах). Ушла из жизни в возрасте 80 лет.

Издание Prothom Alo сообщало о том, что Зиа страдала различными заболеваниями и 23 ноября была госпитализирована в столичную больницу в Бангладеш.

Ранее стало известно о том, что ушла из жизни российская и немецкая певица Татьяна Дасковская, известная по песням для культовых советских фильмов.

