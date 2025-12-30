Реклама

Экономика
14:04, 30 декабря 2025Экономика

Россиян призвали не шиковать на Новый год

Аналитик Бархота: Дорогой алкоголь может стать поводом для налоговой проверки
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: fornStudio / Shutterstock / Fotodom

Изысканный новогодний стол, изобилующий дорогим алкоголем и элитными закусками, может стать поводом для проведения налоговой проверки. Об этом предупредил финансовый аналитик Андрей Бархота, его слова приводит «Абзац».

За последнее время сотрудники Федеральной налоговой службы, отметил аналитик, научились оценивать реальные доходы россиян не только по прямым и косвенным поступлениям на банковские счета, но и по расходам. Если гражданин тратит на праздничную сервировку гораздо больше денег, чем получает, это может вызвать вопросы у представителей ведомства, пояснил Бархота.

По этой причине россиянам не следует шиковать на Новый год, а более разумно подходить к закупке продуктов и алкоголя, полагает эксперт. В противном случае, заявил Бархота, специалисты ФНС, отследив фотографии «богатого новогоднего стола» налогоплательщика, могут начать проверку его источников дохода. В дальнейшем эти снимки могут использоваться в рамках судебного разбирательства, констатировал эксперт.

Ранее аналитики проекта «Папушево Парк» сообщили, что траты почти трети россиян на новогодние праздники составят до 100 тысяч рублей. Речь идет о расходах на подарки, еду и украшения. Еще 22 процента респондентов признались, что готовы потратить на эти цели 100-200 тысяч, а небольшая часть граждан укладывается в бюджет до 20 тысяч рублей. В свою очередь, почти 9 процентов опрошенных заявили, что вообще не считают свои праздничные расходы.

