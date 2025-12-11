Реклама

Экономика
20:41, 11 декабря 2025

Россияне раскрыли свой бюджет на Новый год

«Папушево Парк»: 31 % россиян тратят на Новый год до 100 тыс. рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Freepik

Большинство россиян тратят на Новый год до 100 тысяч рублей. Бюджет граждан на праздники выяснили аналитики проекта «Папушево Парк», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В исследовании приняли участие 1255 россиян. 32 процента из них заявили, что тратят на подарки, еду и украшения от 50 до 100 тысяч рублей, еще 22 процента — от 100 до 200 тысяч. Небольшая часть граждан укладывается в бюджет до 20 тысяч рублей, а почти девять процентов не считают траты.

Больше всего россиян (57 процентов) мечтают отметить Новый год за городом. Еще 33 процента предпочитают отмечать в путешествии, а 11 процентов — в городской квартире. При этом на деле только 19 процентов участников опроса уезжают в загородный дом или на дачу, 18 процентов планируют путешествия, а девять процентов остаются в городе.

Ранее директор направления DIY, товаров для дома и автотоваров Илья Прокофьев посоветовал россиянам заняться покупкой елки за пять-семь дней до 31 декабря.

