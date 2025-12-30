«Самолет-призрак» со 150 россиянами застрял в аэропорту турецкого города

Самолет со 150 россиянами застрял в аэропорту Стамбула из-за отсутствия рейса

«Самолет-призрак» со 150 россиянами застрял в аэропорту Стамбула. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» заявила пассажирам, что рейса, которым они должны лететь, не существует. Полет до Екатеринбурга переносили уже три раза.

Один из пассажиров рассказал, что борт должен был вылететь вчера, 29 декабря, в 20:15 из Стамбула в Екатеринбург. Внезапно рейс отложили, а когда пассажиры хотели уточнить причины переноса, то в поддержке им заявили, что такого рейса и не существует.

На данный момент россияне ждут своего рейса уже более девяти часов. По словам очевидцев, воду или гостиницу не предоставили. Один раз дали ваучер на еду. Среди туристов есть семьи с детьми, людям приходится спать на скамейках.

Ранее рейс из Санкт-Петербурга на Пхукете задержали более чем на 12 часов. По словам пассажиров, причина задержки — поломка туалета в бизнес-классе самолета Boeing 777.