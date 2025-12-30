Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
06:12, 30 декабря 2025Путешествия

«Самолет-призрак» со 150 россиянами застрял в аэропорту турецкого города

Самолет со 150 россиянами застрял в аэропорту Стамбула из-за отсутствия рейса
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

«Самолет-призрак» со 150 россиянами застрял в аэропорту Стамбула. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» заявила пассажирам, что рейса, которым они должны лететь, не существует. Полет до Екатеринбурга переносили уже три раза.

Один из пассажиров рассказал, что борт должен был вылететь вчера, 29 декабря, в 20:15 из Стамбула в Екатеринбург. Внезапно рейс отложили, а когда пассажиры хотели уточнить причины переноса, то в поддержке им заявили, что такого рейса и не существует.

На данный момент россияне ждут своего рейса уже более девяти часов. По словам очевидцев, воду или гостиницу не предоставили. Один раз дали ваучер на еду. Среди туристов есть семьи с детьми, людям приходится спать на скамейках.

Ранее рейс из Санкт-Петербурга на Пхукете задержали более чем на 12 часов. По словам пассажиров, причина задержки — поломка туалета в бизнес-классе самолета Boeing 777.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пообещал покинуть пост президента Украины. Политик назвал необходимое для этого условие

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    «Самолет-призрак» со 150 россиянами застрял в аэропорту турецкого города

    Врач назвал маскирующиеся под усталость заболевания

    Порномодель решила повторно принять крещение после секса с 1113 мужчинами в день

    Мужчина превратил уборку в игру и столкнулся с «гнилостным запахом смерти»

    В США назвали деталь переговоров Трампа и Зеленского

    На Западе рассказали о приказе Залужному насчет Путина

    Россияне перевели деньги сами себе и столкнулись с блокировкой карт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok