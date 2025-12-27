Реклама

Рейс из Петербурга на Пхукет задержали на 12 часов по нестандартной причине

Рейс из Петербурга на Пхукет задержали на 12 часов из-за поломки туалета
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Рейс из Санкт-Петербурга на Пхукете задержали более чем на 12 часов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам пассажиров, причина задержки — поломка туалета в бизнес-классе самолета Boeing 777.

Пассажиры рейса SU628 отметили, что самолет должен был вылететь еще 26 декабря в 20:00, однако так и не вылетел.

На данным момент планируемое время вылета из Пулково — 9:00 субботы, 27 декабря.

В ночь на 26 декабря более 100 рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за сильной метели.

Ранее российский турист устроил дебош на борту самолета до Таиланда и получил арест на восемь суток вместо отпуска.

