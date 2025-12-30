Стало известно о смерти экс-депутата во время демонтажа башни в российском регионе

В Калужской области сообщили о смерти экс-депутата во время демонтажа башни

В Калужской области сообщили о смерти экс-депутата городской думы Балабаново Сергея Свириденко во время демонтажа водонапорной башни. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы администрации города в Telegram.

По данным ТАСС, обрушение водонапорной башни в Балабаново произошло во время подготовительных работ по ее демонтажу 29 декабря. Пострадали два человека, в том числе Свириденко, их спасти не удалось.

«Его знали все, кто хоть раз занимался благоустройством в городе. (...) Он сам часто управлял техникой, лично участвуя в сложных работах», — рассказали в администрации города.

Свириденко было 65 лет. Он являлся руководителем компании «СВ-Дубль», которая выполняла работы по сносу объекта в городе.

