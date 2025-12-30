Реклама

Трампу указали на деликатный вопрос об Украине

Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Для президента США Дональда Трампа возникает деликатный вопрос о гарантиях безопасности Украине. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Отмечается, что американскому лидеру придется решать этот вопрос внутри страны, действительно ли США готовы взять на себя обязательства по военной помощи Украине.

«Детали гарантий безопасности, содержащихся в проекте предложения украинских и американских переговорщиков, остаются неясными. Но если описание обязательств по статье 5, которыми пользуются союзники по НАТО, высказанное Владимиром Зеленским, соответствует действительности, то это станет огромным сдвигом в политике США», — говорится в статье.

Ранее президент США после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо решить еще несколько сложных вопросов. О каких именно вопросах идет речь, глава Белого дома не уточнил.

