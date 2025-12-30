Азаров: Миндича и Ермака могут выдать США из-за украденных американских денег

Соединенные Штаты могут потребовать от президента Украины Владимира Зеленского выдать им экс-главу его офиса Андрея Ермака, предпринимателя Тимура Миндича, известного как «кошелек Зеленского», и других фигурантов коррупционного скандала в республике, так как разворованные деньги принадлежали американской стороне. Расправу над нечистыми на руку украинскими чиновниками со стороны США предрек бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире телеканала «Россия-24».

Ситуация разворачивается так, полагает эксперт, что вскоре все окружение украинского лидера будет либо серьезно скомпрометировано, либо арестовано.

«Разворованы деньги федерального бюджета США, поэтому они могут потребовать выдачи вот этих всех Карлсонов (Карлсон — псевдоним Миндича на пленках с разговорами о коррупционных схемах прим. «Ленты.ру»), Али-Бабы (псевдоним Ермака — прим. «Ленты.ру»), всей этой преступной организованной группировки», — пояснил Азаров.