Экономика
17:17, 30 декабря 2025Экономика

Вывод биткоинов на банковские карты украинцев остановили

Binance приостановила вывод криптовалют на карты для пользователей с Украины
Дмитрий Воронин

Фото: BLACKDAY / Shutterstock / Fotodom

Криптовалютная биржа Binance остановила вывод биткоинов на карты пользователей с Украины, заявив, что ограничение носит временный характер и будет действовать до отдельного уведомления. Об этом сообщает Forbes Ukraine.

Новые правила площадки, связанные с необходимостью адаптации к новым европейским нормативно-правовым актам, включая ужесточение требований к криптоактивам, вступили в силу 29 декабря.

«Лимитные ордера на покупку прекращают выполняться, автоматическое инвестирование по графику становится недоступным», — говорится в материале. При этом уточняется, что продолжают действовать банковские SWIFT-переводы и функция пополнения через Apple Pay и Google Pay, а банковские карты по-прежнему доступны для исходящих операций.

Ранее стало известно, что, согласно одобренному Верховной Радой проекту закона, прибыль от криптовалюты на Украине планируется обложить налогом в размере 18 процентов, введя на первый год его действия льготную ставку в 5 процентов.

