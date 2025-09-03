Власти Украины захотели зарабатывать на криптовалюте

Верховная Рада в первом чтении приняла закон о регулировании криптовалюты

Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении приняла закон о регулировании криптовалюты. Эта мера позволит обложить ее налогом, сообщает ТАСС.

За законопроект выступили 246 депутатов при минимуме в 226. Против закона голосовал лишь один член парламента, прочие воздержались.

Власти захотели установить налоги с прибыли от криптовалюты в 18 процентов, но первый год после принятия закона будет действовать льготная ставка в 5 процентов.

Одним из поводов принять подобный законопроект стали новости о том, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) указали в своих декларациях фиктивные суммы в криптовалюте на электронных кошельках. Эти средства планируют легализовать.

По словам депутата Ярослава Железняка, закон о регулировании криптовалюты может вступить в силу уже 1 января 2026 года. Следить за рынком может Нацбанк Украины или Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О виртуальных активах», выводящий цифровые активы и криптовалюты в легальное поле, в марте 2022 года. С этого момента в стране стало возможно узаконить работу иностранных и украинских криптобирж, а банкам — открывать счета для криптокомпаний. Ответственными за регулирование рынка назначили Национальный банк Украины и Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).