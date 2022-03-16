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Зеленский подписал закон о легализации криптовалют

Президент Украины Зеленский подписал закон о легальном поле цифровых активов и криптовалют

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О виртуальных активах», выводящий цифровые активы и криптовалюты в легальное поле. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Документ позволит узаконить работу иностранных и украинских криптобирж, а банкам даст возможность открывать счета для криптокомпаний. Кроме того, владельцам цифровой валюты теперь гарантирована судебная защита их прав. За регулирование рынка будут отвечать Национальный банк Украины и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Нацбанк теперь контролирует оборот цифровых активов, обеспеченных валютными ценностями, а регулирование оборота активов, обеспеченных ценными бумагами или деривативами, закреплено за НКЦБФР.

Закон «О виртуальных активах» вступит в силу после принятия изменений в Налоговый кодекс — в документе необходимо закрепить детали налогообложения криптовалют. «Криптоактивы стали мощным инструментом для привлечения дополнительного финансирования на поддержку вооруженных сил Украины», — написал в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он добавил, что за три недели с начала российской спецоперации криптофонд Украины собрал более 54 миллионов долларов.

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Депутаты Верховной Рады приняли обновленный закон «О виртуальных активах» 17 февраля. В документе были учтены поправки Зеленского. В том числе из него пропали требования создать новый исполнительный орган власти и включить в число регуляторов Минцифры.

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Софья Ермакова
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