На Украине принят закон о легализации криптовалют

Депутаты Украины проголосовали во втором чтении и в целом за обновленный закон «О виртуальных активах», который должен обеспечить регулирование операций с криптовалютами и их легализацию на территории страны. Такая информация опубликована на сайте Верховной Рады.

В принятом документе учтены поправки президента страны Владимира Зеленского. В том числе из него пропали требования создать новый исполнительный орган власти и включить в число регуляторов Минцифры. В новом тексте указано, что отвечать за криптовалюты будут Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Нацбанк Украины (НБУ).

При этом НБУ займется контролем виртуальных активов, обеспеченных валютными ценностями, а в зону ответственности НКЦБФР попадут все остальные.

Комиссия должна будет выдавать разрешения и контролировать деятельность поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, в частности определять порядок рассмотрения дел о нарушении. В течение шести месяцев НКЦБФР разработает порядок ведения реестра поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных валют.

Зеленский должен подписать законопроект не позднее чем через десять дней. Он вступит в силу, после того как Рада утвердит изменения в Налоговый кодекс, касающиеся налогообложения крипторынка. Дата его рассмотрения неизвестна, но авторы закона о виртуальных активах обещают внести новый законопроект через несколько дней.

В первый раз украинские депутаты приняли закон о виртуальных активах в сентябре 2021 года. Однако в начале октября Зеленский воспользовался правом вето, чтобы заблокировать его. Президент потребовал доработки документа с учетом своих предложений.

В России дискуссия по поводу регулирования криптовалют вошла в активную стадию. Центробанк выступает за максимально жесткое регулирование и в идеале запрет использования российской финансовой инфраструктуры для операций с криптовалютами. Его оппонентом выступает Минфин, где попытку запретить криптовалюты сравнивают с попыткой запретить интернет. В настоящее время побеждает подход министерства, настаивающего на регулировании по аналогии с фондовыми рынком. Стороны должны выработать общую позицию и представить законопроект, но пока они не могут договориться по ключевым параметрам.